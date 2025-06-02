Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor bu sezon yaşanan hayal kırıklığını unutturma adına güçlü bir kadro için kolları sıvadı. Başkan Ertuğrul Doğan ve ekibi, ilk hedef olarak Paul Onuachu ve Vaclav Cerny’nin peşine düşmüş durumda.

Daha önce de bordo-mavili formayı giyen 31 yaşındaki Nijeryalı santrfor için İngiliz ekibine 5 milyon Euro teklif edildi. Gelecek yanıt bekleniyor. 27 yaşındaki Çek kanat oyuncusu ise Trabzonspor’a gelmeye hazır. Ancak Wolfsburg’un 10 milyon Euro talep etmesi bu transferi zorlaştırıyor. Karadeniz ekibinin 6 milyon Euro’yu gözden çıkardığı gelen haberler arasında.