Trabzonspor Kulübü, 2025-2026 sezonunda takımın giyeceği formaları tanıttı.

Bordo-mavili kulüp, sosyal medyada duygu yüklü bir video ile yeni tasarımlarını taraftarına tanıttı.

BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

İstanbul Kadıköy’de bıçaklı saldırıda hayatına gözlerini yuman 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi ile 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü PKK tarafından Trabzon'da şehit edilen Eren Bülbül'ün karakterlerine yer verilen tanıtım videosunda "Yayladaki dumanı, dumandaki yağmuru, yağmurdaki çiçeği, çiçekteki böceği bile hatırlayan, hiç sizi unutur mu? Unutmayız, unutamayız!" ifadeleri yer aldı.

Duygu yüklü klipte Trabzonspor 19 Yaş Altı takımı, bordo-mavili takıma gönül veren ve hayatını kaybeden sanatçılar Volkan Konak ile Kazım Koyuncu'nun yanı sıra, kulüp için efsaneleşmiş yönetici ve futbolcular da canlandırıldı. Söz konusu klip, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Yeni sezonda giyilecek "çubuklu", "bordo", "beyaz" ve "turuncu" formalar, 3 bin 199 liradan satışa sunuldu.