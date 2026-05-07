Trabzonspor'un Beşiktaş'tan sezon başında satın alma opsiyonuyla kiraladığı Ernest Muçi'de nihai karar için son üç güne girildi. Bordo-Mavililer, Arnavut yıldızın opsiyonunu kullanmak istiyorsa 10 Mayıs'a kadar kararını Beşiktaş'a bildirmek zorunda.

Trabzonspor cephesinden ise opsiyonun bitimine günler kala Muçi'yle ilgili bir açıklama geldi. Başkan Ertuğrul Doğan, A Spor'a yaptığı açıklamada, "Hocamızın bu konudaki tutumu olumlu yönde. Son gelişmeleri hep birlikte göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Muçi'yi kiralamak için Beşiktaş'a 3 taksit halinde 1 milyon euro ödeyen Bordo-Mavililerin, opsiyonu kullanması halinde 5 taksit halinde 8.5 milyon euro ödeme yapması gerekiyor.

Bu sezon Trabzonspor formasıyla tüm kulvarlarda 32 maça çıkan Muçi, 13 gol ve 8 asist ile 21 gole direkt katkı sağladı.