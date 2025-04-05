Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde yaşanan olaylarla ilgili cezaları açıkladı. PFDK, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya 'rakip takım mensubuna ilişkin sportmenliğe aykırı hareketi' sebebi ile 3 maç ceza verdi. Fenerbahçe’de Fred, 'müsabaka hakemine yönelik hakareti' nedeniyle 3 maç, Mert Hakan Yandaş ise 'rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketinden dolayı 1 maç ceza aldı. Bu 3 isim dört maçtan az ceza aldığı için Trabzonspor maçında görev yapabilecek.

Trabzonspor kararın açıklanmasının ardından sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Yapılan açıklamada "Görmezler, duymazlar, bilmezler..." ifadelerine yer verildi.

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