Trabzonspor, milli arayı değerlendirmek için oynadığı hazırlık maçında Rusya temsilcisi Zenit'e 3-0 mağlup oldu. Bordo-mavililer, as oyuncularından yoksun olduğu karşılaşmaya forma şansı bulamayan isimlerin ve genç futbolcuların ağırlıkta olduğu bir kadroyla çıktı. Zenit'i 13. dakikada Trabzonspor'un eski Brezilyalı futbolcusu Felipe Augusto öne geçirdi. Augusto, eski takımına attığı golün ardından sevinç yaşamadı. Rus ekibi, 58. dakikada Ahmet Doğan Yıldırım'ın kendi kalesine attığı golle farkı ikiye çıkardı. Sobolev'in 75. dakikadaki golü karşılaşmanın skorunu belirledi: 3-0. SIRADA EYÜPSPOR MAÇI VAR Zenit karşılaşmasının ardından izin yapacak olan Trabzonspor, hafta içinde yeniden çalışmalara başlayacak. Bordo-mavililer, milli aranın ardından sahasında oynayacağı Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

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