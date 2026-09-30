Trabzonspor, kaleci Onuralp Çevikkan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Antrenman sırasında ağrı hisseden genç kalecinin yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda, sağ uyluk ön kas grubu ve tendonunda kısmi yırtık ve kanama tespit edildiği belirtildi.

Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Beşir, Onuralp Çevikkan'ın sağlık durumuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Kalecimiz Onuralp Çevikkan’ın antrenman sırasında ağrı hissetmesi üzerine yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda, sağ uyluk ön kas grubu ve tendonunda kısmi yırtık ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."