Geçen sezon 36 maç sonunda 13 galibiyet, 12 beraberlik, 11 mağlubiyet elde ederek 51 puanla ligi 7. sırada tamamlayan bordo-mavililer, bu sezon daha başarılı bir grafik gösteriyor.

Karadeniz ekibi, 27 hafta sonunda 18 galibiyet, 6 beraberlik, 3 mağlubiyet ile 60 puan elde ederek Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gerisinde üçüncü sırada zirve yarışını sürdürüyor. Bordo-mavililer, geçen sezon lig sonundan 9 puan daha fazla toplamayı başardı.

Şampiyonluk sonrası en iyi dönem

Trabzonspor, şampiyonluk yaşadığı 2021-2022 sezonundan sonra en iyi dönemini geçiriyor. Şampiyonluk yaşadığı sezonun 27. haftasını 66 puanla lider kapatan Karadeniz ekibi, sonraki sezonlarda bu istatistiğin uzağında kaldı. Bordo-mavililer, 2022-2023 sezonunda 44 puanla 6'ncı, 2023-2024'te 46 puanla 3'üncü sırada yer alırken, 2024-2025 sezonunun aynı döneminde ise 36 puanla 10. sırada yer bulabildi.

Karadeniz ekibi, bu sezon da 27. hafta sonunda 60 puanla 3. sırada yer alarak, son 4 sezon içindeki en iyi dönemini geride bıraktı.