Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için yoğun mesai harcayan Trabzonspor’un, La Liga devi Atletico Madrid forması giyen orta saha oyuncusu Saul Niguez için sürpriz bir hamlede bulunduğu öne sürüldü

İddialara göre bordo-mavililer, İspanyol kulübüyle temasa geçerek 30 yaşındaki futbolcunun transfer şartlarını sordu. Edinilen bilgilere göre; Trabzonspor, Atletico Madrid’e oyuncunun maaş beklentisi, sözleşme süresi ve bonservis durumu gibi detayları içeren ilk teması gerçekleştirdi. Teknik direktör Fatih Tekke’nin talebi doğrultusunda orta saha hattına lider özellikli bir oyuncu kazandırmak isteyen bordo-mavililerin, Saul’ü öncelikli hedefler listesine aldığı ileri sürülüyor.

TRANSFER İÇİN BASTIRIYORLAR

İngiliz haber platformu TransferFeed, “Trabzonspor, Saul Niguez için aktif şekilde devrede” başlığıyla olası transfer sürecini duyururken, İspanyol kaynaklar ise yıldız oyuncunun piyasa değerini yaklaşık 3 milyon Euro olarak değerlendirdi. Sosyal medyada da büyük yankı uyandıran bu iddialar, özellikle Puskas Sports gibi futbol odaklı hesaplar tarafından “Karadeniz ekibi, orta sahaya yıldız isim için bastırıyor” yorumlarıyla paylaşıldı.

Atletico Madrid ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Saul, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Sevilla'da geçirmiş ve 26 maçta 1 gol, 6 asistlik performans sergilemişti. Kariyerinde UEFA Avrupa Ligi, UEFA Süper Kupa ve La Liga şampiyonluğu gibi başarılar bulunan deneyimli futbolcunun Türkiye’ye transferi halinde Süper Lig’de büyük ses getirmesi bekleniyor.