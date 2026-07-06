Trabzonspor'da savunma hattına takviye için kollar sıvandı. Bordo mavililerde Stefan Savic'in ve Batagov'un sakatlıkları nedeniyle gözler milli yıldıza çevrildi. Trabzonspor bu doğrultuda eski oyuncusu Ahmetcan Kaplan için temasa geçti. 61saat'in haberine göre Trabzonspor, Ahmetcan Kaplan'ın bordo-mavili kulübün önerdiği maaş seviyesine sıcak bakması halinde Ajax ile resmi temaslara başlamayı planlıyor. Oyuncu cephesinden olumlu dönüş alınması durumunda Trabzonspor'un Hollanda ekibine resmi teklif yapması bekleniyor. Trabzonspor'un savunma hattı için yalnızca Ahmetcan Kaplan'la sınırlı kalmadığı, Van Drongelen gibi alternatif isimlerin de gündemde olduğu belirtildi.

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