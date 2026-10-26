Geçen sezon kiralık olarak bordo-mavili formayı terleten Andre Onana, yaz transfer döneminde kulüp başkanı Ertuğrul Doğan’ın yürüttüğü yoğun temasların ardından Manchester United'dan yeniden kiralanmıştı. 30 yaşındaki tecrübeli file bekçisinin sezonun geride kalan bölümünde sergilediği üst düzey performans, kulübe gösterdiği yüksek aidiyet ve tribünlerle kurduğu kuvvetli bağ, Trabzonspor yönetiminin yol haritasını netleştirdi.

Fanatik’in haberine göre; Başkan Ertuğrul Doğan işi sezon sonuna bırakarak olası bir talipler yarışına girmek istemiyor. İngiliz devi Manchester United ile kısa süre içerisinde doğrudan temas kurmayı planlayan bordo-mavili idareciler, bonservis bedelini aşağı çekip transferi erken tarihte resmileştirmeyi hedefliyor.

ONANA'NIN TAVRI BELİRLEYİCİ OLACAK

İngiliz kulübüyle olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden dünya çapındaki kaleci için Manchester United'ın yaklaşık 10 milyon Euro seviyesinde bir bonservis beklentisi bulunuyor. Piyasa değeri uluslararası platformlarda 8 milyon Euro olarak gösterilen tecrübeli file bekçisinin kulübündeki geleceğinde kendi tercihi kilit rol oynayacak.

Trabzon'daki yaşamından ve takım içi atmosferden son derece memnun olan Andre Onana'nın kariyerine bordo-mavili formayla devam etme kararlılığı, Karadeniz ekibinin pazarlıklarda elini ciddi şekilde kuvvetlendiriyor. Oyuncunun ayrılmak istememesi durumunu avantaja çevirmek isteyen yönetim, bonservis rakamını makul bir seviyeye çekerek ödeme planını yapılandırmayı planlıyor.

SON 3 DEV MAÇTA KALESİNE DUVAR ÖRDÜ

Barcelona altyapısı La Masia'da yetişen; ardından Ajax, Inter ve Manchester United gibi Avrupa'nın dev kulüplerinde boy gösteren Andre Onana, bu sezon bordo-mavili formayla kariyerinin en parlak dönemlerinden birini yaşıyor.

Sezon genelinde yakaladığı yüzde 89,1'lik kurtarış oranıyla ligin zirvesine kurulan Kamerunlu eldiven, özellikle son haftalarda adeta kalesine duvar ördü. Galatasaray, Samsunspor ve Beşiktaş ile oynanan zorlu lig karşılaşmalarında kalesini gole kapatmayı başaran Onana; bu 3 kritik derbi ve randevuda rakiplerin kaleyi bulan 15 isabetli şutunun tamamını savuşturarak bordo-mavili takımın topladığı puanlarda başrol oynadı.