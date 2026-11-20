Ara transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un, Konyaspor forması giyen Deniz Ertaş'ın transferinde sona yaklaştığı öne sürüldü.

Sabah gazetesinin haberine göre; bordo-mavililer, 21 yaşındaki kalecinin transferinde imza aşamasına geldi. Trabzonspor'un transferi kısa süre içinde bitirmek istediği belirtildi.

Süper Lig'de hafta sonu Eyüpspor'u konuk edecek bordo-mavili ekip, bir yandan da devre arasındaki ilk takviyesini tamamlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

DÖRT MAÇTA 252 DAKİKA OYNADI

Konyaspor altyapısından yetişen, Altınordu altyapısında da forma giyen Deniz Ertaş, 2022/23 sezonunda Konyaspor A takımına yükseldi.

Genç kaleci bu sezon Süper Lig'de dört maçta 252 dakika görev yaptı ve kalesinde dokuz gol gördü. Rizespor ve Galatasaray karşılaşmalarında oyuna sonradan dahil olan Deniz Ertaş, Fenerbahçe ve Kocaelispor maçlarında ise 90 dakika sahada kaldı.