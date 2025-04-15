Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, takım kaptanı Uğurcan Çakır'ın İstanbul takımlarına transfer olacağına ilişkin ortaya çıkan iddialar için açıklamalarda bulundu.

Uğurcan Çakır ile ilgili Beyaz TV'ye konuşan Doğan, "Uğurcan Çakır, Trabzonspor'un kaptanı ve büyük Trabzonsporlu. Hiçbir İstanbul takımına gitmez. Bizim başkanlığımız dönemimde de böyle bir şey olmaz. Bundan diğer kulüp başkanlar da rahatsız. Ali Bey de aradı 'Aklından geçmez ama bizim böyle bir şeyimiz yok' dedi. Bizim kaptanımız, biz kimsenin oyuncusu için yorum yapmıyoruz. Herkes dikkatli olmalı. Uğurcan'ın Avrupa hayali var, ciddi bir teklif gelirse önünü açacağız. Bu konuda sözümüz var, onun dışında bir şey olamaz" ifadelerini kullandı.

DURSUN ÖZBEK YANITI

Başkan Ertuğrul Doğan, Galatasaray'ın ilgisi konusunda ise "Dursun Özbek, Uğurcan Çakır için 'İlgimiz yok' diye aradı mı?" sorusuna, "Böyle bir görüşmemiz olmadı" yanıtını verdi.

Fenerbahçe Yöneticisi Hulusi Belgü'nün, "Galatasaray hangi maçlarda puan kaybeder?" sorusuna "Trabzonspor maçları zor. Takım ismi vermek doğru olmaz. Samsun maçında nasıl futbol oynandığını hepimiz gördük" cevabını vermesi ile ilgili de konuşan Doğan, "Herkesin kendi maçına bakmasında fayda var. Trabzonspor her maça kazanmak için çıkar. Galatasaray maçına da bunun için çıkacak, sonucunu göreceğiz" dedi.