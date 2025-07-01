Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un gündemine sürpriz bir isim geldi.
Trabzonspor Başkanı Doğan da katıldığı bir televizyon programında, “2 oyuncu ile anlaşma noktasındayız, bugün yarın açıklarız.” ifadelerini kullanırken söz konusu isim ortaya çıktı.
TANIDIK BİR İSİM
Bordo-mavili takım, geçtiğimiz sezon Young Boys forması giyen sol kanat oyuncusu Alan Virginius'u gündemine aldı. Oyuncunun bonservisi Fransa ekibi Lille’de bulunuyor.
İsviçre ekibinde kiralık olarak forma giyen Virginius, 45 maça çıktı ve 7 gol, 4 asistlik performans sergiledi. 22 yaşındaki Fransız kanat, bu sezon Young Boys formasıyla Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarında Galatasaray’a karşı sergilediği performansla akıllarda yer edinmişti.
Bordo-mavili ekip, 22 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamaya hazırlanıyor.