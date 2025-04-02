Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Trabzonspor, normal süresi 2-2 sona eren maçta Bodrum FK'yı uzatma bölümlerinde bulduğu golle 3-2 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, “Trabzonspor sahasında Trabzonspor’un As Başkanı Zeyyat Kafkas, Sakin olmaya çalışıyoruz, sakin kalmaya çalışıyoruz. Trabzon şehri bir futbol şehri, spor şehri. Gerçekten çok sabırlı bir taraftarı var, çok sabırlı camiası var. Efendi bir kulübüz, efendi bir şehiriz. Ama bir şehrin, bir camianın sinir uçlarıyla bu kadar oynanmamalı. Sayın Federasyon Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu arayıp iki defa ulaşmaya çalıştığım maçtan sonra ulaşamadığım için buradan seslenmek istiyorum kendisine. Sayın Başkan, bu şehir sizin şehriniz. Bu statta 30 bin kişinin TFF istifa diye bağırması sizin kadar bizi de üzüyor. Çünkü bu kulüpte başkanlık yaptınız. Bu başkanlık yaptığınız süreç içerisinde ve sonrasında futbolda adaletinize inandığımız için biz topyekûn size destek olduk. Bugün olsa yine size destek oluruz. Çünkü Trabzonspor başkanlık makamını işgal etmişsiniz. Biz sizden bir ayrıcalık istemiyoruz. Ama bu maçı siz de bizim gibi izlediniz” dedi.

"FORMSUZLUK YOK, KÖTÜ NİYET VAR"

Türk futbolunun gelişmesi adına umudumuz hala devam ediyor ifadelerini kullanan Kafkas, “Maç içinde de hatta iki defa konuştuk. Yani artık ben burada iyi niyet aramıyorum. Zorbay Küçük ama Trabzonspor çok büyük camia. Bu hakem Trabzon'a gelip maç yönetmeye devam ederse sayın başkan hem siz üzüleceksiniz hem biz üzüleceğiz. Bizim her çektiğimiz sıkıntıyı sizin de yaşadığınıza ben inanıyorum. Hala inanıyorum. Çünkü Trabzonsporluluğunuzu kimseyle tartışmam. Ama bugün burada yaşananlar, neydi biliyor musunuz? Bu turu geçmemiz önemli değil. Yarı finali dizayn edilmesiydi. Bundan sonraki turdaki maçların dizayn edilmesiydi. Saçma sapan sarı kartlar. Kendi sahasında bu kadar seyircinin önünde pozisyonlara girip teknik analiz yapmama gerek yok. Tüm Türkiye izledi zaten. Ama gerçekten yazık oluyor. Bizim Türk futbolunun gelişmesi adına umudumuz hala devam ediyor. Körpecik gençler dün akşam dünyaya Trabzon'dan mesaj verdiler. O elin hakemi gelip burada maç yönetti. Hiç kimse ağzını açmadı. Hatalı penaltı verdi, hatalı değerlendirdi. Ama kimse ağzını açmadı. Ama burada formsuzluk yok. Kötü niyet var. Bunun böyle bilinmesini istiyorum” diye konuştu.