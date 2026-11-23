Trabzonspor savunmasının vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelen Nwaiwu, sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin transfer listesinde üst sıralara tırmanmaya devam ediyor. Bordo-mavili kulübün Ocak 2026'da Avusturya temsilcisi Wolfsberger'den 5,5 milyon euro bonservis bedeliyle renklerine bağladığı Nijeryalı stoper, kısa sürede değerini üç katından fazla artırarak Transfermarkt verilerine göre 18 milyon euro piyasa değerine ulaştı.

Henüz 23 yaşında olan ve Karadeniz deviyle 2030 yılına kadar uzun süreli sözleşmesi bulunan genç savunmacı için resmi tekliflerin de kapıyı çaldığı ortaya çıktı. Nwaiwu'yu kadrosuna katmak isteyen kulüplerin 25 milyon euro ve 28 milyon euro seviyesinde iki ayrı teklif sunduğu, ancak Trabzonspor yönetiminin bu rakamları yeterli bulmayarak teklifleri geri çevirdiği kaydedildi.

FIRTINA'NIN BEKLENTİSİ EN AZ 35 MİLYON EURO

Nijeryalı yıldızın en ciddi taliplerinden birinin İngiltere Premier Lig'den olduğu belirtiliyor. Sezon başında da Nwaiwu'yu transfer etmek için girişimlerde bulunan Fulham'ın, oyuncuya olan ilgisinden vazgeçmediği ve önümüzdeki dönemde yeniden devreye girebileceği konuşuluyor.

Takımın iskeletini korumak isteyen Trabzonspor yönetimi ise genç yıldızını elden çıkarmaya sıcak bakmıyor. Gelen yüksek tekliflere rağmen oyuncuyu kolay kolay bırakmaya niyetli olmayan bordo-mavili kurmayların, olası bir satış için bonservis beklentisini en az 35 milyon euro olarak belirlediği ifade ediliyor.

HÜCUM KATKISI DA VERMEYE BAŞLADI

Genç yaşına rağmen sahadaki olgun oyunu ve fiziksel kalitesiyle dikkatleri üzerine çeken Nwaiwu, bu sezon skora yaptığı katkıyla da ön plana çıktı. Trabzonspor formasıyla bu sezon 13 resmi karşılaşmada görev alan 23 yaşındaki stoper, savunmadaki kritik müdahalelerinin yanı sıra 1 kez ağları havalandırıp 2 de asist yaparak takımına önemli bir hücum desteği sağladı.