Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Papara Park'ta Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Trabzonspor'da tüm planlar mutlak galibiyet üzerine kuruldu. Karadeniz temsilcisinde teknik direktör Thomas Reis, zorlu derbide saha kenarında vereceği taktik mücadelesiyle takımına 3 puanı kazandırmanın yanı sıra kendi adını da kulübün altın sayfalarına yazdırmayı hedefliyor.

BEŞİKTAŞ'I YENERSE TARİHE GEÇECEK

Trabzonspor kariyerine rüya gibi bir başlangıç yapan Thomas Reis; bordo-mavili takımın başında çıktığı ilk lig maçında ezeli rakiplerinden Galatasaray'ı, ardından ise Karadeniz derbisinde Samsunspor'u mağlup etmeyi başardı.

Siyah-beyazlılar karşısında da sahadan zaferle ayrılması halinde 3'te 3 yapacak olan tecrübeli teknik adam, kulüp tarihinde daha önce hiçbir yabancı teknik direktörün ulaşamadığı bir ilke imza atarak "ilk üç lig maçını kazanan ilk yabancı hoca" unvanını elde edecek.

12 YABANCI BAŞARAMADI

Trabzonspor'un yarım asrı aşan şanlı geçmişinde bugüne kadar 12 farklı yabancı teknik direktör görev yaptı.

Alman Jürgen Sundermann ile başlayan yabancı teknik adam serüveninde Karadeniz ekibinin kulübesinde şu isimler yer almıştı: Werner Biskup, Urbain Braems, Georges Leekens, Gordon Milne, Hans Peter Briegel, Vahid Halilhodzic, Sebastiao Lazaroni, Hugo Broos, Şota Arveladze, Eddie Newton ve Nenad Bjelica.

Gelecek galibiyetle birlikte Thomas Reis, bu 12 ismin de Trabzonspor kariyerlerinde yakalayamadığı eşsiz bir istatistiği başarmış olacak. Alman teknik adam, zorlu Beşiktaş sınavını kayıpsız geçerek takımının çıkışını sürdürmenin ve tarihe geçmenin peşinde.