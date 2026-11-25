Devre arası transfer penceresi öncesinde kadro planlamasına hız veren Trabzonspor'da, transfer listesinin ilk sırasında yer alan Richarlison için temaslar tüm hızıyla devam ediyor. Fotomaç'ın haberine göre bordo-mavili kurmaylar, İngiltere Premier Lig temsilcisi Tottenham ile yürüttüğü bonservis görüşmelerinde orta yolu bulmaya çalışıyor.

Müzakerelerdeki en kritik pürüzü bonservis bedeli oluşturuyor. İngiliz kulübünün 29 yaşındaki santrfor için 10 milyon sterlin talep ettiği, Trabzonspor yönetiminin ise bu rakama çıkmaya sıcak bakmadığı öğrenildi. Teklifini tek haneli milyon sterlin seviyesinde tutan Karadeniz ekibi, İngiliz yetkilileri indirime ikna etmek adına pazarlık kozlarını masaya sürüyor.

MENAJERİ ALTERNATİFLERİ DEĞERLENDİRİYOR

Kulüpler arasındaki sıkı pazarlık süreci devam ederken, oyuncu cephesi de gelişmeleri yakından takip ediyor. Richarlison'un, Trabzonspor ile Tottenham arasındaki görüşmelerden çıkacak sonuca göre kariyer rotasını çizeceği belirtildi. Öte yandan Brezilyalı golcünün menajerinin de olası bir anlaşmazlık ihtimaline karşı farklı kulüplerle temaslarını sürdürdüğü ifade edildi.

Tottenham ile olan mevcut sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek olan 1,84 metre boyundaki forvet, bu sezon Premier Lig'de forma şansı bulmakta zorlandı ve yalnızca bir karşılaşmada 67 dakika sahada kalabildi.