Alp Özgen'in YouTube kanalına konuk olan Türk futbolunun ve Trabzonspor'un efsane ismi Hami Mandıralı, gündem yaratacak açıklamalarda bulundu. İtalyan devi Juventus'ta gösterdiği performansla dünya futbolunun parlayan yıldızları arasına giren A Milli Takım oyuncumuz Kenan Yıldız'ı yıllar önce keşfettiğini belirten Mandıralı, Trabzonspor'a yaptığı transfer önerisini ilk kez paylaştı.

"BUNU ALABİLİRSENİZ ALIN"

Kenan Yıldız'ı henüz U17 Milli Takımı forması giyerken izlediğini ve potansiyeline hayran kaldığını aktaran Hami Mandıralı, o dönem bordo-mavili kulüpte görevli bir isme ulaştığını ifade ederek şunları söyledi: