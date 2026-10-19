Fiorentina'da forma giyen eski Trabzonsporlu Christ Oulai, Galatasaray'ın Instagram hesabından yayımladığı günaydın görselini beğendi. Daha önce bordo mavililerin, ezeli rakibine satmadığı yıldız oyuncu bu kez kendi hamle yaptı.

Sarı-kırmızılılar, 20 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcuyu geçen sezonun devre arasında ve yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istemişti. Trabzonspor'un transfere onay vermediği Oulai, daha sonra Serie A ekiplerinden Fiorentina'ya imza attı.

İtalyan ekibinde ilk 11'e girmekte zorlanan genç oyuncu, Serie A'daki yedi maçın dördünde görev yaptı. Oulai bu karşılaşmalarda toplam 168 dakika sahada kaldı.