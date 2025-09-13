Bordo-mavililer, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde üç büyük rakibi karşısında ligde 2, Ziraat Türkiye Kupası'nda da bir olmak üzere oynadığı 3 maçı kazanamadı. Karadeniz ekibi, Tekke idaresinde Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı karşılaşmayı 4-1 kaybederek ilk büyük sınavında başarılı olamadı. Trabzonspor, daha sonra genç çalıştırıcı ile geçen sezon 5 gün içinde Galatasaray'a ligde 2-0, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 3-0 mağlup oldu. Trabzonspor, Tekke ile büyük maçlarda sadece 1 gol atarken kalesinde 9 gol gördü.

İKİ YENİLGİSİ DE BÜYÜK TAKIMLARA

Fatih Tekke, Trabzonspor'da şu ana kadar ligde 2 yenilgisini de büyük maçlarda yaşadı. Bordo-mavili takım, genç çalıştırıcı yönetiminde 15 lig maçına çıkarken bu karşılaşmalarda 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Söz konusu maçlarda 29 puan toplayan Karadeniz ekibi, 1,93 puan ortalaması yakaladı. Trabzonspor, Tekke ile Fenerbahçe'ye 4-1, Galatasaray'a 2-0 yenildi.