Transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor, kadrosunu güçlendirmek için kollarını sıvadı.
Son olarak Paul Onuachu'yu renklerine bağlayan bordo mavili ekip, bir forvet takviye daha yapmaya hazırlanıyor.
EL ŞIKIŞTILAR
Trabzonspor, Belçika ekibi Cercle Brugge forması giyen Brezilyalı forvet Felipe Augusto ile anlaşma sağladı. Bordo mavili ekip, 21 yaşındaki oyuncuyu bonservisiyle kadrosuna katacak.
Cercle Brugge forması giyen Felipe Augusto transferinde önemli mesafe kaydetti. bu sezon 48 karşılaşmada 2 bin 514 dakika süre alırken 7 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. 21 yaşındaki oyuncu forvetin yanı sıra sol kanatta da görev alabiliyor.