Trabzonspor, yarın oynayacağı Ferencvaros maçıyla Avrupa Ligi'ne kalmayı ve 720 günlük hasretini sona erdirmeyi hedefliyor. Son olarak 29 Ağustos 2024'te Konferans Ligi play-off turunda İsviçre'nin St. Gallen takımı ile sahasında karşılaşan ve normal süresi 1-1'lik beraberlikle biten karşılaşmada penaltı atışları sonucu elenen Trabzonspor, Avrupa'ya bir sezon ara verdi. 2024-2025 sezonunda ise ligi 7. sırada bitirerek Avrupa kupalarına katılma hakkı elde edemeyen bordo-mavili takım, geçtiğimiz sezonda Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan katılmaya hak kazandı. TEKKE'NİN AVRUPA'DAKİ İLK MAÇI Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde ilk Avrupa Kupası maçına çıkacak. Futbolculuk döneminde Rus temsilcisi Zenit formasıyla UEFA Kupası şampiyonluğu yaşayan Tekke, teknik direktörlük yaşantısında ilk Avrupa sınavını verecek.

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