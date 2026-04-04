Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında bugün sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Karşılaşma öncesinde bordo mavili taraftarlar Uğurcan Çakır’a tepki göstermeye devam ediyor. Trabzonsporlu taraftarlar, Galatasaray’ın kaldığı otelin önünde toplanarak protestoda bulunurken tepkilerin odağında eski kalecileri Uğurcan Çakır vardı. Galatasaray'a transfer olduktan sonra Trabzonsporlu taraftarların tepkisini çeken Uğurcan Çakır için bordo-mavili taraftarlar bir köprüye pankartlar astı. Açılan pankartlarda, 'Trabzon unutmaz hain olanı' ve 'Hain olanın boynu vurulur' yazıları vardı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.