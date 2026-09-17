Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Trabzonspor - Galatasaray karşılaşmasını hakem Batuhan Kolak yönetecek. Kolak'ın yardımcılıklarını ise İbrahi̇m Çağlar Uyarcan ve Candaş Elbi̇l üstlenecek. Süper Lig’in 6’ncı haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu. TFF’den yapılan açıklamaya göre haftanın maçları ve görev alacak hakemler şöyle: YARIN 20.00 Kasımpaşa - TÜMOSAN Konyaspor: Davut Dakul Çeli̇k 19 EYLÜL CUMARTESİ 17.00 Arca Çorum FK - Corendon Alanyaspor: Alper Akarsu 17.00 Kocaelispor - Gaziantep FK: Hali̇l Umut Meler 20.00 Trabzonspor - Galatasaray: Batuhan Kolak 20.00 İstanbul Başakşehir FK - Gençlerbirliği: Ati̇lla Karaoğlan 20 EYLÜL PAZAR 17.00 Fenerbahçe - Eyüspor: Kadi̇r Sağlam 17.00 Erzurumspor FK - Samsunspor: Abdullah Buğra Taşkinsoy 20.00 Amed Sportif Faaliyetler -Beşiktaş: Ali̇ Şansalan 20.00 Göztepe - Çaykur Rizespor:Oğuzhan Çakır

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