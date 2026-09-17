Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Trabzonspor - Galatasaray karşılaşmasını hakem Batuhan Kolak yönetecek.
Kolak'ın yardımcılıklarını ise İbrahi̇m Çağlar Uyarcan ve Candaş Elbi̇l üstlenecek.
Süper Lig’in 6’ncı haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu. TFF’den yapılan açıklamaya göre haftanın maçları ve görev alacak hakemler şöyle:
YARIN
20.00 Kasımpaşa - TÜMOSAN Konyaspor: Davut Dakul Çeli̇k
19 EYLÜL CUMARTESİ
17.00 Arca Çorum FK - Corendon Alanyaspor: Alper Akarsu
17.00 Kocaelispor - Gaziantep FK: Hali̇l Umut Meler
20.00 Trabzonspor - Galatasaray: Batuhan Kolak
20.00 İstanbul Başakşehir FK - Gençlerbirliği: Ati̇lla Karaoğlan
20 EYLÜL PAZAR
17.00 Fenerbahçe - Eyüspor: Kadi̇r Sağlam
17.00 Erzurumspor FK - Samsunspor: Abdullah Buğra Taşkinsoy
20.00 Amed Sportif Faaliyetler -Beşiktaş: Ali̇ Şansalan
20.00 Göztepe - Çaykur Rizespor:Oğuzhan Çakır