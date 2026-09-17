Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Trabzonspor - Galatasaray karşılaşmasını hakem Batuhan Kolak yönetecek.

Kolak'ın yardımcılıklarını ise İbrahi̇m Çağlar Uyarcan ve Candaş Elbi̇l üstlenecek.

Süper Lig’in 6’ncı haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu. TFF’den yapılan açıklamaya göre haftanın maçları ve görev alacak hakemler şöyle:

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YARIN

20.00 Kasımpaşa - TÜMOSAN Konyaspor: Davut Dakul Çeli̇k

19 EYLÜL CUMARTESİ

17.00 Arca Çorum FK - Corendon Alanyaspor: Alper Akarsu

17.00 Kocaelispor - Gaziantep FK: Hali̇l Umut Meler

20.00 Trabzonspor - Galatasaray: Batuhan Kolak

20.00 İstanbul Başakşehir FK - Gençlerbirliği: Ati̇lla Karaoğlan

20 EYLÜL PAZAR

17.00 Fenerbahçe - Eyüspor: Kadi̇r Sağlam

17.00 Erzurumspor FK - Samsunspor: Abdullah Buğra Taşkinsoy

20.00 Amed Sportif Faaliyetler -Beşiktaş: Ali̇ Şansalan

20.00 Göztepe - Çaykur Rizespor:Oğuzhan Çakır