Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor'un sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın VAR kayıtları açıklandı.

Mücadelede Barış Alper Yılmaz, Wagner Pina'ya müdahalesinin ardından sarı kart görmüş ve hakem Cihan Aydın, VAR'a çağrılmıştı. Hakem Aydın ise pozisyonu izledikten sonra kararında sabit kalmıştı. TFF, o anlara ait diyalogları yayınladı:

- VAR: Potansiyel kırmızı kart için inceleme öneriyorum.

- Cihan Aydın: Anlaşıldı.

- VAR: Önce temas noktası.

- VAR: Birazcık daha ayağını evet.

- Cihan Aydın: Evet geldim Erkan hocam.

- VAR: Temas noktasını gösteriyorum.

- VAR: Bir de geniş açıdan normal hızla göstereceğim.

- Cihan Aydın: Erkan hocam, bir daha başka açıdan ver.

- Cihan Aydın: Evet bu açı güzel.

- Cihan Aydın: Oyuncunun ayağı yerde. Dizine çarpıyor.

- Cihan Aydın: Diğer açıdan bir daha göster.

- VAR: Diğer açıyı göster, göster diğer açıyı.

- Cihan Aydın: Temas noktası bu, ayağı boşa gidiyor.

- Cihan Aydın: Diğer ayağıyla yapıyor.

- Cihan Aydın: Erkan hocam, kararımda kalacağım. Sarı kart.

- VAR: Karar senin.