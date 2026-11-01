Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor, sahasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor.
TRABZONSPOR 2-0 GAZİANTEP FK
66' Camara içeri çevirmek istedi ancak top Onana’da kaldı.
61' Trabzon ikinci golü buldu... Ernest Muçi çok uzaklardan müthiş vurdu, top ağlara gitti! Trabzonspor farkı 2’ye çıkardı.
50' Trabzon ikinci gole yaklaştı.. Pina hızla ilerleyip kaleciyle karşı karşıya kaldı. Şutunu Ataberk son anda kornere gönderdi.
47' Gaziantep FK ikinci yarıya etkili başladı. Pas yaparak Trabzonspor savunmasında boşluk arıyor.
45' Trabzonspor ilk yarının uzatma dakikalarında golü buldu. Savic attığı golle Trabzon'u öne geçirdi ve bu golle ilk yarı sona erdi.
44' Saviolo dışarı çıkardı. Cabral gelişine vurdu ancak top auta çıktı.
39' Cabral müthiş bir orta yaptı, Onuachu yükselip kafayı vurdu ancak top farklı şekilde auta çıktı.
33' Sorescu topla buluşup çok sert vurdu ancak Onana gole izin vermedi.
28' Salah serbest vuruşu kullandı, Savic yükselip kafayı vurdu ancak top auta çıktı.
16' Muçi topu içeri çevirdi, Salah ceza sahası dışından gelişine vurdu ancak top auta gitti.
12' Bacuna, Onana’yı önde görünce uzak mesafeden kaleyi denedi ancak top farklı şekilde auta çıktı.
11' Sol kanattan yapılan ortada Onuachu'nun vuruşu auta çıktı.
6' Gaziantep sağ kanattan Bacuna ile etkili geldi. Sorescu hareketlendi, topu önüne alıp şutunu çekti ancak meşin yuvarlak auta çıktı.
4'Korner kullanıldı, ceza sahasında seken topa Pina gelişine vurdu ancak meşin yuvarlak auta çıktı.
1' İlk düdük çaldı ve maça Trabzonspor başladı.
İLK 11'LER
Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Cabral, Melih, Fabinho, Salah, Muçi, Saviolo, Onuachu
Gaziantep FK: Ataberk, Kerim, Sylla, Efe, Perez, Bacuna, Kozlowski, Camara, Gigado, Sorescu, Stewart