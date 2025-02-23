Süper Lig'in 25. haftasında saat 19.00'da Trabzonspor ile Gaziantep FK'nın karşılaşacak. Son olarak derbide Beşiktaş'a mağlup olan Bordo-Mavili ekip, taraftarı önünde çıkış arıyor.
Papara Park'ta yoğun kar yağışı altında oynanacak mücadelde öncesinde ilk 11'ler netleşti:
Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa, Mendy, Lundstram, Visca, Zubkov, Banza, Sikan
Gaziantep FK: Burak, Viana, Arda, Husic, Sorescu, Kozlowski, N’Diaye, Maxim, Daubin, Halil, Okereke
RAKİBİNE HİÇ KAYBETMEDİ
Trendyol Süper Lig'de sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak Trabzonspor, rakibi karşısında bugüne dek hiç yenilmedi.
Bordo-mavili ekip, ligde 6. sezonunu geçiren Gaziantep temsilcisi ile 12. karşılaşmasına çıkacak. Bugüne dek oynanan 11 maçın 7'sini Trabzonspor kazandı, 4 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.