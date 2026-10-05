Trabzonspor, ara transfer döneminde orta sahasını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Orta sahada sayısal olarak yeterli oyuncusu bulunan Karadeniz ekibi, bu bölgeden beklediği verimi alamadığı için takviye yapma kararı aldı.

SPARTAK MOSKOVA İLE GÖRÜŞME YAPILACAK

Teknik direktör Thomas Reis'in isteği doğrultusunda hareket eden bordo-mavili yönetim, gündemine birçok ismi aldı. Midtjylland'dan Phillip Billing güçlü adaylar arasında yer alırken, Trabzonspor'un bir diğer hedefi ise Spartak Moskova'dan ayrılmak isteyen Gedson Fernandes oldu.

Fotomaç'ın haberine göre; 27 yaşındaki Portekizli oyuncu, Rusya'dan ayrılmak istediğini kulüp yönetimine iletti. Trabzonspor yönetimi ise Türkiye'yi yakından tanıyan Gedson Fernandes ismine sıcak bakıyor. Thomas Reis'in onayının da gelmesiyle birlikte bordo-mavililer, kısa süre içinde Spartak Moskova ile masaya oturacak.

18 MİLYON EURO İSTENİYOR

Rus temsilcisi, Gedson Fernandes için 18 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor. Ancak Trabzonspor, Portekizli oyuncunun Rusya'dan ayrılmak istemesini avantaja çevirerek daha düşük bir rakama transferi tamamlamayı planlıyor. Fernandes de bu görüşmeleri heyecanla bekliyor.

TÜRKİYE'Yİ ÇOK İYİ TANIMASI ÖNE ÇIKIYOR

Trabzonspor'un Gedson Fernandes'i transfer etme isteğinin en önemli sebeplerinden biri, Portekizli futbolcunun Türkiye'yi ve Süper Lig'i çok iyi tanıması. Gedson, Türkiye kariyeri boyunca Galatasaray, Beşiktaş ve Çaykur Rizespor gibi üç farklı takımda forma giydi.



