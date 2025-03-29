Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor, Göztepe'yi konuk edecek. Papara Park'ta saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.
Mücadele öncesinde ilk 11'ler de belli oldu.
İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Serdar, Okay, Mustafa, Malheiro, Mendy, Lundstram, Ozan, Zubkov, Vişça, Enis
Göztepe: Lis, Ogün, Koray, Heliton, Bokele, Nazım, Dennis, Doğan, Ahmed, Juan, Romulo
HEDEF 2'DE 2
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde ilk maçında deplasmanda RAMS Başakşehir'i 3-0 yenerek 300 günlük dış saha galibiyeti hasretine son veren bordo-mavililer, Göztepe'yi de mağlup ederek yoluna devam etmek istiyor.
Trabzonspor ile 4,5 yıllık sözleşme imzalayan Fatih Tekke, futbolculuk döneminin ardından 19 yıl sonra döndüğü bordo-mavili takımda ilk kez Trabzon'da teknik direktör olarak taraftarın önüne çıkacak.