Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor, sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşıyor. Papara Park'ta oynanan karşılaşmayı hakem Alper Akarsu yönetiyor.
Ligde geçen hafta TÜMOSAN Konyaspor deplasmanından 1-0'lık mağlubiyetle dönen bordo-mavililer, Atakaş Hatayspor'u yenerek moral bulmak istiyor. Ligde iç sahadaki son 5 maçını kazanan Karadeniz ekibi, galibiyet serisini 6 maça çıkarmanın hesabını yapıyor.
Hatayspor, ligde 13 puanla 18, Trabzonspor ise 32 puanla 9. sırada yer alıyor. Sezonun ilk yarısında iki takım arasındaki karşılaşma, 1-1 sona ermişti.