Trabzonspor, Erzurum’daki 2’nci etap kampının ilk hazırlık maçında Azerbaycan ekibi Nahçıvan ile karşı karşıya geldi. Yüksek İrtifa Kamp Merkezi Sahası’nda oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 3-2 kaybetti.
Yeni transferlerin yer aldığı karşılaşmada ilk dakikadan itibaren rakibine üstünlüğünü kabul ettiren Trabzonspor’da golcü oyuncusu Onuachu, aldığı sert müdahale sonrası oyuna devam edemedi. İlk yarısı 1-1’lik skorla biten karşılaşma Nahçıvan’ın 3-2’lik üstünlüğü ile tamamlandı. Trabzonspor’un gollerini 43'üncü dakikada Mendy ve 62'nci dakikada Okay Yokuşlu kaydetti.