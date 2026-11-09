Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Akdeniz deplasmanına çıkan Trabzonspor, Alanyaspor karşısında baştan sona üstün bir oyun sergiledi. Karadeniz Fırtınası, Wagner Pina ve dünya yıldızı Mohamed Salah’ın kaydettiği şık gollerle sahadan 2-0’lık net bir skorla ayrılarak zirve takibini kararlılıkla sürdürdü.

Alanya deplasmanında alınan bu galibiyet, Trabzonspor için yalnızca 3 puandan ibaret kalmadı; bordo-mavililer ligde üst üste 6. karşılaşmasını da kalesinde tek bir gol dahi görmeden kazanarak savunmadaki kusursuz istikrarını kanıtladı. Maçın ardından spor kamuoyunun ve usta yazarların ortak görüşü, Fırtına’nın artık şampiyonluk kalibresinde bir takım hüviyetine kavuştuğu yönünde birleşti.

"BUNLAR ŞAMPİYONLUK ALAMETİ"

Karşılaşmayı Fanatik gazetesindeki köşesinde değerlendiren deneyimli yazar Olcay Çakır, Trabzonspor’un sahaya koyduğu oyun olgunluğuna tam not verdi. Bordo-mavililerin maça baskılı başladığını, Pina ve Salah’ın golleriyle skoru erkenden lehine çevirdikten sonra oyunu istediği tempoda yönettiğini vurgulayan Çakır, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Trabzonspor artık yalnızca kontrolsüz bir tempoyla değil; taktik disiplini, pas kalitesi ve kusursuz bir enerji yönetimiyle sonuca gidebiliyor. Skor üstünlüğünü aldıktan sonra panik yapmadan maçı rölantiye alabilmek ve oyunu domine etmek uzun lig maratonlarında en büyük avantajdır. Sahadaki bu sakinlik ve güç, çok açık bir gerçeği gösteriyor: Çünkü bunlar şampiyonluk alameti."

MUÇİ'YE AYRI PARANTEZ, SAVUNMAYA ÖVGÜ

Olcay Çakır, son haftalarda sergilediği çıkışla göz dolduran Ernest Muçi’nin sahadaki liderliğine de dikkat çekti. Arnavut yıldızın geçiş oyunundaki top taşıma becerisi ve hücum orkestrasyonundaki zekasıyla takımın en kilit hücum kozu haline geldiğini belirten Çakır; savunma kurgusundaki dengenin de altını çizdi.

Deneyimli yorumcu; Stefan Savic’in liderliği, Chibuike Nwaiwu’nun orta sahadaki fiziksel tahribat gücü ve tecrübeli stoper Jerome Boateng’in güven veren savunma hamlelerinin Trabzonspor’un gol yememe serisinde belirleyici rol oynadığını kaydetti.