Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor’da gözler Saul Niguez ve Cameron Puertas transferlerinde. Bordo mavili ekip, iki oyuncuyla ilgili sürecin son aşamasına gelirken, kulüplerle ilgili detayların netleşmesi bekleniyor. Saul Niguez’in Atletico Madrid ile olan sözleşme feshi beklenirken, Cameron Puertas için ise Al-Qadsiah’ın hamlesi takip ediliyor.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Atletico Madrid forması giyen Saul Niguez’in Trabzonspor’la prensipte anlaşma sağladığı belirtildi. Bordo mavili ekibin oyuncuya yıllık yaklaşık 3 milyon Euro teklif ettiği, Saul’ün de bu teklifi kabul ettiği kaydedildi. Ancak transferin resmiyete kavuşması için Atletico Madrid ile sözleşme feshi gerekiyor. İspanyol kulübüyle yapılan görüşmelerin sürdüğü, tarafların ayrılık için son prosedürleri tamamlamaya çalıştığı öğrenildi.