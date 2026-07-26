Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya kampında oynadığı ilk hazırlık maçında Almanya’nın Eintrach Frankfurt takımına 3-0 kaybetti. Avusturya’nın Schladming kasabasında kamp yapan Bordo-Mavililer, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçını Salzburg kentindeki Nonntal Arena’da oynadı.
TRABZONSPOR’UN İLK 11’İ
Trabzonspor; karşılaşmaya Onana, Pina, Samet Akaydin, Cenk Özkacar, Mustafa Eskihellaç, Salih Malkoçoğlu, Melih Kabasakal, Thierry Karadeniz, Ruslan Malinovskyi, Metehan Mimaroğlu ve Umut Nayir ilk 11’iyle çıktı. İkinci yarıda takımın tamamını değiştiren Fatih Tekke; Onuralp Çevikkan, Kuzey Akçay, Nwaiwu, Savic, Cabral, Ozan Tufan, Bouchouari, Saviolo, Muçi, Aral Şimşir ve Onuachu’yu sahaya sürdü.
GOLLERİN İKİSİ İLK YARIDA
Frankfurt’un galibiyet gollerini 10. dakikada Larsson, 38’de Burkardt (P) ve 57’de Pimpong kaydetti.
Trabzonspor’da sakatlıkları bulunan Batagov, Okay Yokuşlu ve Tim Folcarelli maç kadrosunda yer almazken; uzun süreli sakatlıkları bulunan Batagov ve Okay’ın yanı sıra Folcarelli’nin de tedavisine başlandığı belirtildi.