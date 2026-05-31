Trabzonspor'da yaz transfer döneminin en önemli satış hedefi olan Felipe Augusto için Rusya'dan resmi teklif geldi. Zenit'in sunduğu 15 milyon euro artı bonus önerisi, bordo-mavili yönetimin beklentilerini karşılamadı.

Karadeniz ekibi, oyuncu için belirlediği 20 milyon euroluk net bonservis bedelinden kesinlikle geri adım atmıyor. Rus ekibinin alternatif isimlere yönelebileceği konuşulsa da Trabzonspor yönetimi tok satıcıyı oynuyor.

Henüz 22 yaşındaki Brezilyalı santrfor, bu sezon Bordo-Mavili formayla çıktığı 40 maçta 15 gol atma başarısı gösterdi. Fırtına'nın sezon başında Belçika ekibi Cercle'den 5 milyon euroya aldığı golcünün Transfermarkt'a göre piyasa değeri ise 15 milyon euro...