Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor, sahasında Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti. Puanını 28'e yükselten bordo-mavililer zirve takibini sürdürürken teknik direktör Thomas Reis, galibiyete rağmen ikinci yarıdaki performansı eleştirdi.

Maçın ardından konuşan Reis, karşılaşmanın beklediği gibi zor geçtiğini belirtti. İlk yarının 30-35 dakikalık bölümünde iyi oynadıklarını söyleyen Reis, "Belki gol atmayı unuttuk o dakikalarda, gol eksik kaldı" dedi.

İkinci yarıya ilişkin değerlendirmesinde ise Reis, "İkinci yarı daha iyi oynayacağımızı düşünmüştük ama dağınık oynadık. İşler karıştı. İkinci yarıdan mutlu değilim. Bugünkü isteğimiz 3 puanı almaktı, bundan ötürü mutluyuz" ifadelerini kullandı.

'SOFYA MAÇINA KADAR DÖNEN OLMAYACAK'

Yoğun bir sürece gireceklerini belirten Reis, sakat oyuncuların durumuna da değindi. Reis, "Çok da sakat oyuncumuz var. Onların dönmesini istiyoruz ama Sofya maçına kadar dönen olmayacak" diye konuştu.

Avrupa kadrolarının biraz farklı olduğunu vurgulayan teknik direktör, Konferans Ligi hedeflerini de açıkladı: "Yine de orada en iyi şekilde oynayıp Konferans Ligi'nde de hedefimizi başarıp ilk 8'de tamamlamak istiyoruz."

'KALDIĞIM HER GÜNÜN TADINI ÇIKARMAK İSTİYORUM'

Türkiye'de çalışmaktan çok mutlu olduğunu dile getiren Reis, fırsat buldukça çevreyi ve kültürü tanımak istediğini söyledi. Sürekli futbolu düşünmenin her zaman iyi gelmeyebildiğini belirten Reis, boş zamanlarında yeni yerler keşfetmek istediğini anlattı.

Reis, "Burada elbette ne kadar kalacağımı bilmiyorum. Kaldığım her günün tadını çıkarmak istiyorum. Türkiye'de tanıdığım her insan bana yardımcı oluyor" dedi.