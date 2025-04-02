Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Trabzonspor, Bodrum FK’ yı konuk etti. Normal süresi 2-2 berabere biten karşılaşmanın uzatma dakikalarında Trabzonspor, rakibini 3-2 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.
Maça çok hızlı başlayan Trabzonspor, henüz 3. dakikada Simon Banza ile öne geçti. Bodrum FK, 15. dakikada Taulant Seferi ile beraberliği yakaladı. 20. dakikada ağları havalandıran Enis Bardhi, Bodrum FK'yi 2-1 öne geçirdi. Trabzonspor'un 22. dakikada Mustafa Eskihellaç ile bulduğu gol, ilk yarının sonucunu belirledi.
İkinci yarıda her iki takım da yakaladığı fırsatları değerlendiremedi. 79. dakikada Bodrum FK'de Fredy, 89. dakikada da Okay Yokuşlu kırmızı kart görerek takımlarını 10 kişi bıraktı. Normal süresi 2-2 berabere tamamlanan karşılaşma uzatmaya gitti.
Uzatmalarda 98. dakikada sahneye çıkan Oleksandr Zubkov, ağları havalandırarak Trabzonspor'u öne geçirdi. Ev sahibi ekipte Batista Mendy, 109. dakikada kırmızı kart görerek takımını 9 kişi bıraktı.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Trabzonspor, Bodrum FK'yi 3-2 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi.