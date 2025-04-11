Fenerbahçe'nin PSG'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Milan Skriniar, FBTV'ye özel açıklamalarda bulundu. Slovak savunma oyuncusu, Fenerbahçe kariyerine, geleceğine ve takımın başarısına dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

'TARAFTARLAR İNANILMAZ'

Fenerbahçe taraftarlarına olan sevgisini dile getiren Skriniar, "İlk günden beri taraftarların bana gösterdiği desteği hissediyorum ve bu benim için çok önemli. Bu takımda her maçta takımımıza en iyi şekilde yardımcı oluyorlar ve sosyal medyadan destek mesajları gönderiyorlar. Bu, sadece benim için değil, tüm takım için çok önemli bir motivasyon kaynağı," ifadelerini kullandı.

'SİVASSPOR MAÇINI KAZANMAK ZORUNDAYIZ'

Skriniar, Fenerbahçe'nin kalan maçlarında gösterdiği kararlılıkla ilgili şunları söyledi: "Bizim için her maç bir final niteliğinde. Başka bir stratejimiz yok, sadece kazanmayı düşünmeliyiz. Sivasspor maçını kazanmak zorundayız. Kalan 8 maçımızı en iyi şekilde oynayıp sezon sonu ne olacağını göreceğiz."

'GELMEDEN ÖNCE MOURİNHO İLE KONUŞMUŞTUK'

Fenerbahçe'ye katılmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirten Skriniar, "Burada olduğum için çok mutluyum. Kendimi ilk günden itibaren çok iyi hissediyorum. Mourinho ile buraya gelmeden önce konuştuk ve her maçta elimden gelenin en iyisini yapmak için çaba sarf ediyorum. Takım olarak her zaman daha iyi olabiliriz," dedi.

'GOL SEVİNCİ KIZIM İÇİN'

Ailesinin kendisi için büyük bir önem taşıdığını vurgulayan Skriniar, "Ailem her zaman yanımda ve bana büyük destek veriyor. Sol kolumda dövmemle kızıma adadım. Sağ kolumu da diğer kızıma adamak istiyorum. Eğer daha fazla çocuğum olursa, iki bacağım da onlara adanacak," diyerek ailesine olan sevgisini dile getirdi.

Gol sevincinde kızına olan sevgisini ifade ettiğini belirten Skriniar, "Gol sevincim, büyük kızım Charlotte'un çizgi film Moana’yı sevmesinden ilham aldı. Moana filminde bir karakter olan Maui'nin duruşunu gol sevincimde taklit ediyorum," dedi.

'SKRTEL'DE BU NUMARAYI GİYMİŞTİ'

Fenerbahçe'deki forma numarasının anlamını açıklayan Skriniar, "Forma numaramın özel bir anlamı yok. Kariyerim boyunca bu numarayı giydim ve bu numara benim favorim. Ayrıca Martin Skrtel de burada aynı numarayı giymişti, ben de o yüzden bu numarayla devam etmek istedim," şeklinde konuştu.

'DERBİDE GEREKEN REAKSİYONU GÖSTERDİK'

Trabzonspor maçında takımın performansını değerlendiren Skriniar, "Genel olarak iyi bir performans sergiledik. İlk yarıda da iyi oynadık ancak şanssız bir gol yedik, bu futbolda olabilen bir durum. En önemlisi gösterdiğimiz reaksiyondu. Hedefimiz galibiyetti ve bu hedefi gerçekleştirdik," şeklinde konuştu.