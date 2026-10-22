Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki Hearts randevusu öncesinde İskoçya'nın önde gelen yayın organlarından Edinburgh News, karşılaşmayı yönetecek Belçikalı hakem Lawrence Visser ile vatandaşı olan Hearts Teknik Direktörü Wouter Vrancken arasındaki dikkat çekici geçmişi masaya yatırdı. İkilinin daha önce Belçika Pro Ligi'nde defalarca karşılaştığı, bu maçların birçoğunda ise Visser'in verdiği kritik kararların Vrancken'in takımlarını doğrudan etkilediği ve ciddi gerginliklere yol açtığı hatırlatıldı.

İKİLİ ARASINDA KIRILMA ANI!

İkili arasındaki en çarpıcı kırılma anlarından biri 2023 yılında yaşandı. O dönemde Belçika temsilcisi Genk'in başında bulunan Wouter Vrancken, takımının Club Brugge'ü 3-1 yendiği mücadelede hakem Lawrence Visser tarafından kırmızı kartla saha kenarından ihraç edildi. Karşılaşmada öğrencisi Daniel Muñoz'a gösterilen sarı karta itiraz eden Vrancken, kararın ardından hakemden pozisyona dair açıklama talep edince saniyeler içinde ikinci sarı kartı görerek tribüne gönderildi.

Mücadelenin ardından soyunma odasında oyuncularından özür dilediğini belirten Belçikalı çalıştırıcı, hakem kararlarındaki çifte standarda tepki göstererek, "Gerardo Arteaga maçta rakibinden yüzüne doğrudan dirsek darbesi aldı ve oyun devam ettirildi. Ardından Muñoz yanlışlıkla kolunu savurduğunda anında sarı kart çıktı. Bazen kuralların ne olduğunu anlamakta zorlanıyorsunuz; yaşadığım hayal kırıklığının asıl sebebi buydu" ifadelerini kullanmıştı.

GERİLİM 2020'DE BAŞLADI

İkili arasındaki çekişmenin geçmişi aslında 2020 yılına kadar uzanıyor. O dönem KV Mechelen'i çalıştıran Vrancken, takımının Beerschot karşısında 2-0 öne geçtiği ancak 3-2 kaybettiği olaylı maçta Visser'in düdükleriyle sarsılmıştı. Mücadelede Mechelenli Aster Vranckx'a kırmızı kart çıkaran Visser, ardından teknik heyetten iki ismi daha oyundan atmıştı. Karşılaşmanın ardından Belçikalı futbol yorumcusu Patrick Goots durumu sert bir dille eleştirerek, Mechelen'in 10 kişi kalana kadar sahanın tek hakimi olduğunu vurgulamış ve "Mechelen maçı Beerschot'a değil, doğrudan hakem Lawrence Visser'e kaybetti" yorumunu yapmıştı.

2025'TE DE OLAYLI MAÇ

Visser ve Vrancken, son olarak Eylül 2025'te Sint-Truiden ile Genk arasındaki mücadelede karşı karşıya geldi. Sint-Truiden'in başında bulunan Vrancken, 2-1 kaybettikleri karşılaşmanın ardından hakem yönetimine adeta ateş püskürdü. Mücadelede Sint-Truiden'in Keisuke Goto ile bulduğu gol VAR uyarısıyla iptal edilirken, Rein Van Helden kırmızı kartla atıldı. Genk'in attığı galibiyet golünde kaleci Leo Kokubo'ya yapılan faulün görmezden gelinmesi ve rakip oyuncu Konstantinos Karetsas'ın gol sevincinde formasını çıkarmasına rağmen ikinci sarı karttan muaf tutulması bardağı taşırdı.

Maç sonu çok sert bir açıklama yapan Vrancken, "Bütün kritik pozisyonlar aleyhimize sonuçlandı. Rakip oyuncu kalecimizin boğazını tuttu ama hakem oyunu devam ettirdi. Skor 1-2 olduktan sonra rakip oyuncu formasını çıkardı; bunun kural gereği sarı kart olduğunu herkes bilir ancak Visser ve yardımcıları bunu görmedi. Kırmızı kart pozisyonunda da oyuncumun rakibin ayak bileğine bastığını iddia etti ama kamera görüntüleri tam tersini gösteriyordu" diyerek hakem ekibine ağır suçlamalarda bulunmuştu.