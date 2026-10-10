Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Samsunspor ile Trabzonspor, Yeni 19 Mayıs Stadı'nda karşılaştı... Bordo mavililer karşılaşmadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Trabzonspor, 27. dakikada Ernest Muçi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Mücadelenin 38. dakikasında Chibuike Nwaiwu, Trabzonspor'un 2. golünü kaydetti ve fark 2'ye çıktı. Bordo-Mavililer, 40. dakikada ise Franculino Dju'nun attığı golle skoru 3-0'a getirdi.
TRABZON 10 KİŞİ KALDI
Öte yandan Trabzonspor, 43. dakikada 10. kişi kaldı. Bordo-mavili ekipte Melih Kabasakal, Elliott Watt'ın sert faulünün ardından rakibine yaptığı müdahale sonrası direkt olarak kırmızı kart gördü. Bu sonuçla birlikte Thomas Reis yönetiminde üst üste 2. galibiyetini alan Trabzonspor, puanını 13'e yükseltti.