Yeni sezon öncesi transferlerini kampa yetiştirmek isteyen ve Wagner Pina ile Paul Onuachu'yu kadrosuna katan Trabzonspor'da yeni hedefler için gaza basıldı.

Bordo mavililer daha önce Ocak ayında da gündeme gelen Danimarka ekibi Kopenhag'ın tecrübeli yıldızı Mohamed Elyounoussi'yi tekrar gündemine aldı. Bordo mavililer scout ekibinin önerdiği bu isimle Ocak ayında da ilgilenmiş ancak Zubkov transferine öncelik vererek Norveçliyi rafa kaldırmıştı.

ALEXANDER SÖRLOTH'UN VATANDAŞI

Trabzonspor, 30 yaşındaki Fas asıllı futbolcu için kulübü Kopenhag’a hem satın alma opsiyonlu kiralık, hem de bonservisli iki teklif yaptı. Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro'yu bulan Elyounoussi için vatandaşı Alexander Sörloth'un da referans olacak.

Teknik direktör Fatih Tekke'nin hem on numara pozisyonunda hem de kanatlarda forma giyebildiği için kadrosunda görmek istediği yıldız futbolcu geçen sezon Kopenhag formasıyla 48 maçta 11 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.