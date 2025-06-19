Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor bu sezon yaşanan hayal kırıklığını unutturma adına güçlü bir kadro için kolları sıvadı.
Bordo-Mavili ekip, forvet takviyesi için eski golcüsü Paul Onuachu'yu gündemine almıştı.
KULÜPLER ANLAŞTI
Onuachu'nun kulüplerin anlaşması halinde Trabzonspor'da forma giymeye sıcak baktığını açıklamasının ardından Türkiye ve Belçika'dan teklifler olmasına rağmen kararını değiştirmedi.
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Trabzonspor'un Nijeryalı forvet Paul Onuachu için Southampton ile 8 milyon Euro civarında bir bedelle anlaştığı öğrenildi.
Kişisel konularda görüşmelerin devam ettiği ifade edilirken anlaşmanın yakın zamanda sağlanması bekleniyor.