Trabzonspor, ara transfer döneminde orta saha bölgesine takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-mavililerin, savunma yönü güçlü bir ön libero transferi hedeflediği ve bu doğrultuda Portekiz'in Estrela Amadora takımında forma giyen Fildişi Sahilli Eddy Doue'nin gündeme geldiği bildirildi.

PSG'nin yıldızı Desire Doue'nin kuzeni olan 20 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz ocak ayında Fransız devinden Estrela Amadora'ya transfer olmuştu. Genç oyuncu, yeni sezonuna iyi bir başlangıç yaparak 7 maçta 3 asistlik performans sergiledi.

TRABZONSPOR'DAN TEKLİF GELMİŞTİ

Portekiz basınından Record'un haberine göre, Trabzonspor, Eddy Doue'nin gelişimini yakından takip ediyor ve ocak ayında futbolcu için ciddi bir teklif yapmayı planlıyor. Haberde, bordo-mavililerin yaz transfer döneminde de Doue için girişimde bulunduğu ve 4 milyon euroluk bir teklif sunduğu belirtildi. Estrela Amadora'nın ise futbolcusunun bonservisi için 5 milyon euro talep ettiği ifade edildi.

DEĞERİ YÜZDE 1150 ARTTI

Başarılı performansının ardından Eddy Doue'nin piyasa değeri de dikkat çekici şekilde yükseldi. Transfermarkt'ın son değerlendirmesine göre, Fildişi Sahilli futbolcunun piyasa değeri yüzde 1150'lik bir artışla 400 bin eurodan 5 milyon euroya çıktı.