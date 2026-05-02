Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Trabzonspor ile Göztepe, Papara Park’ta karşılaştı. Mücadele 1-1’lik eşitlikle sona erdi.
Göztepe'nin golünü 32. dakikada Juan kaydetti. Trabzonspor'un golü 90+3. dakikada Umut Nayir'den geldi. Trabzonspor'da Mustafa Eskihellaç, 40 ve 42. dakikalarda gördüğü sarı kartların ardından oyundan atıldı.
Bu beraberlik sonrası Trabzonspor puanını 66'ya yükseltti. Göztepe de 52 puana ulaştı. Süper Lig'de gelecek hafta Trabzonspor, Beşiktaş'a konuk olacak. Göztepe, Gaziantep FK'ya konuk olacak.