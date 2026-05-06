YENI sezonda daha güçlü bir kadro kurmak isteyen Trabzonspor rotasını transfere çevirdi. Bordo-mavili ekip, Samsunspor’un iki yıldızını kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Olivier Ntcham ve mukavelesi 1 yıl kalan Carlo Holse’yle Samsunspor’un da izniyle pazarlık masasına oturuldu.

Teknik Direktör Fatih Tekke’nin çok beğendiği iki futbolcuyla yakın zamanda anlaşma imzalanması bekleniyor. 30 yaşındaki Ntcham 33 maçta 3 gol ve 1 asist, 26 yaşındaki Holse ise 45 karşılaşmada 10 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.