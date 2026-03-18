Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında ikas Eyüpspor ile Trabzonspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda karşılaştı. Bordo mavililer maçı 1-0 kazandı. Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü oyuna ikinci yarıda dahil olan Felipe Augusto kaydetti. Augusto, 66. dakikada bordo mavililere galibiyeti getirdi.
Bu sonucun ardından Trabzonspor'un ligdeki galibiyet serisi 5 maça yükseldi. Trabzonspor, ligde 60 puana yükseldi. Eyüpspor, 22 puanda kaldı. Trabzonspor, milli aranın ardından sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Eyüpspor, Antalyaspor deplasmanına gidecek.