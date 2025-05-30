Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Onvo Antalyaspor ile Trabzonspor, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Bodo mavililer rakibini 2-0 mağlup etti ve sezonu galibiyetle noktaladı.
Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmazken, Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 55. dakikada Oleksandr Zubkov ve 57. dakikada John Lundstram kaydetti. Bu sonuçla birlikte 4 maçlık galibiyet hasreti son bulan Bordo-Mavililer, 51 puanla sezonu 7. sırada tamamladı.
Son 4 maçında galibiyet yüzü göremeyen Antalyaspor ise 44 puanda kaldı ve 14 sırada ligi bitirdi.