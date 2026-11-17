Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, takımın izinli olduğu günü Uzungöl'de değerlendirdi. Alman teknik adam, turizmci Mehmet İnan'a ait, bölgenin maskotu olan tahta otomobilin direksiyonuna geçerek göl çevresinde tur attı. Reis'in direksiyon başındaki anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Çaykara ilçesindeki gezisi sırasında Uzungöl Dursun Ali İnan Müzesi'ni de ziyaret eden Reis, turizmci Dursun Ali İnan ve Mehmet İnan'dan bilgi aldı.
Uzungöl'ün doğal güzelliklerini beğendiğini belirten Reis, ziyaretinden memnun kaldığını ve en kısa zamanda yeniden gelmek istediğini söyledi.