Trabzonspor, Lille’in 23 yaşındaki stoperi Christopher Wooh ve Sporting Lizbon’un 21 yaşındaki sağ beki Diogo Travassos’u gündemine aldı. Transferde genç ve gelecek vadeden isimlere yönelen Trabzonspor’un gündemine iki yeni isim girdi.

FIRTINA 2 GENÇ YILDIZI TAKİPTE

Lille’de forma giyen Christopher Wooh ve geçen sezon Estrela’da kiralık oynayan, bonservisi Sporting Lizbon’da olan Diogo Travassos'a bordo-mavili ekibin takibi sürüyor. Sözleşmesi 1 yıl kalan ve Fransız ekibinde 21 resmi maça çıkan 1.91 boyunda, 23 yaşındaki Kamerunlu stoper süratiyle dikkat çekiyor. Piyasa değeri 6 milyon Euro olan oyuncunun 2026’da sözleşmesi bitecek. 21 yaşındaki Portekizli sağ bek ise Estrela’da 29 maça çıktı, 2 gol attı. Portekiz basını, kulüplerin 4 milyon Euro’ya anlaştığını iddia etti.