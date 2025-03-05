Trabzonspor U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi son 16 turunda Atalanta ile karşılaşacak. Avrupa arenasında başarılı bir performans sergileyen bordo-mavili gençler, Juventus’u eleyerek büyük bir sürprize imza atmış ve adını bir üst tura yazdırmıştı. Türkiye'de daha önce bu turnuvada son 16 turuna çıkmayı başaran ekip olmadı. Şimdi hedef, bir başka İtalyan ekibi olan Atalanta’yı saf dışı bırakmak.

BORDO-MAVİLİLER TARİH YAZMAK İSTİYOR

UEFA’nın altyapı takımları için düzenlediği Şampiyonlar Ligi formatındaki UEFA Gençlik Ligi'nde Trabzonspor, 5 Mart Çarşamba günü saat 14.00’te Papara Park’ta Atalanta’yı konuk edecek. Mücadele Tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

TEK MAÇ ÜZERİNDEN OYNANACAK

Son 16 turu tek maç üzerinden oynanacak. Trabzonspor U19 Takımı, rakibini elemesi halinde çeyrek finalde Bayern Münih - Inter eşleşmesinin galibiyle 1-2 Nisan tarihlerinde karşılaşacak.

TRABZONSPOR’UN AVRUPA YOLCULUĞU

Bordo-mavililer, bu sezon UEFA Gençlik Ligi’nde oldukça etkileyici bir performans sergiledi:

✔ 2. turda Buducnost’u 3-1 ve 5-2 mağlup etti.

✔ 3. turda Sarajevo ile 2-2 berabere kalıp rövanşta 6-1’lik zaferle turladı.

✔ Son 32 turunda Juventus’u 1-0’lık skorla geçerek tarihi bir galibiyet aldı.

HEDEF ÇEYREK FİNAL VE DAHA FAZLASI

Trabzonspor’un genç yetenekleri, Atalanta’yı da geçerek çeyrek finale yükselmeyi ve Avrupa’da daha büyük başarılar elde etmeyi hedefliyor. Tüm gözler, Bordo-Mavili gençlerin bir kez daha tarih yazıp yazamayacağına çevrildi.